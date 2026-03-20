Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Polizei sucht Geschädigte nach Gefährdung im Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Ein 47-Jähriger gefährdete am frühen Donnerstagmorgen mit seiner Fahrweise offenbar gleich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gegen 06:00 Uhr zunächst am Ortseingang Oberhausen durch eine Verengung in der Marienstraße gefahren sein. Der entgegenkommende Verkehr konnte eine Kollision offenbar nur mittels Vollbremsung vermeiden. Bei der anschließenden Fahrt in Richtung Rheinhausen soll der 47-Jährige zum Teil in den Gegenverkehr gekommen sein und hielt zudem auf der Kreisstraße 3578 offenbar ohne äußerliche Einwirkungen mehrfach bis zum Stillstand an. Auch hier soll er mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr gekommen sein, sodass Frontalzusammenstöße offenbar nur aufgrund Ausweichmanöver der entgegenkommenden Fahrzeuge vermieden werden konnten.

Eine Streifenbesatzung unterzog den 47-Jährigen zwischen Rheinhausen und Altlußheim schließlich einer Verkehrskontrolle. Durchgeführte Schnelltests lieferten keine Hinweise auf die Einnahme berauschender Substanzen seitens des Beschuldigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs übernommen und sucht nun nach Zeugen, die im Rahmen der Fahrt seitens des Mercedes-Fahrer gefährdet oder gar geschädigt wurden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07256 9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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