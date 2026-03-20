Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - 31-Jähriger aus Eggenstein-Leopoldshafen vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit dem 10.01.2026 wird der 31-jährige Shannon F. aus Eggenstein-Leopoldshafen vermisst. Familienangehörige des Vermissten versuchten seit genanntem Tag ihn mehrfach anzutreffen und zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und schlank. Er hat dunkelbraunes, kurzes Haar mit Geheimratsecken und trägt einen kurzen dunklen Bart. Über die Kleidung des Vermissten liegen keine Erkenntnisse vor.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eggenstein-leopoldshafen-lkr-karlsruhe-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

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