Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 15-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag fuhr ein 15-Jähriger mit dem Pkw seines Vaters durch ein Wohngebiet der Karlsruher Nordweststadt und kollidierte hierbei mit einem Audi.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm der Jugendliche gegen 01:30 Uhr unbefugt den Pkw seines Vaters in Gebrauch, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Eine Streifenbesatzung beabsichtigte den Audi samt Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erkennen der Polizeibeamten beschleunigte der 15-Jährige sein Gefährt abrupt und flüchtete mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen des Wohngebiets. Zur selben Zeit parkte ein 25-Jähriger seinen mit zwei weiteren Insassen besetzten Audi rückwärts in die Hofeinfahrt seiner Wohnanschrift in der Wiesbadener Straße ein. Der offenbar mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls die Wiesbadener Straße befahrende 15-Jährige erkannte das parkende Auto wohl zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem parkenden Audi zusammen.

Sowohl der Jugendliche, als auch die drei weiteren Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der an den beiden Audis entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Die Beamten beschlagnahmten den Audi und überstellten den 15-Jährigen im Anschluss an seinen Vater. Der Jugendliche muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

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