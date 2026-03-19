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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 31-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagabend einen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl begangen zu haben. Bei seiner anschließenden Flucht verursachte er außerdem einen Verkehrsunfall. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 19:00 Uhr mehrere Parfümartikel aus einer Drogerie in der Pforzheimer Straße in Bretten entwendet haben. Nachdem er anschließend mit seinem Fahrzeug, einem Honda, in Richtung Pforzheim flüchtete, alarmierten Zeugen umgehend die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung sichteten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug und der Fahrer sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Beschuldigte missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Flucht in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim weiter fort. Auf der Landesstraße 611 verlor der 31-Jährige zwischen Stein und Neulingen offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des Einflusses zuvor konsumierter Betäubungsmittel die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf streifte er einen entgegenkommenden Mercedes an der linken Heckseite und fuhr im Anschluss eine Böschung hinauf, wo er gegen einen Baum prallte.

Die eingesetzten Beamten nahmen den unverletzten Honda-Fahrer schließlich vorläufig fest.

Die 70-jährige Mercedesfahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges fanden die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Parfümartikeln, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Diebesgut handelt.

Der beschuldigte 31-Jährige wurde daraufhin am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bruchsal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Zeugen, die im Rahmen des Fluchtversuchs und des Fahrverhaltens des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim unter 07231 125810 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Claudia Bergem
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Anna Breite-Diehl
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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