Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend sind bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rheinstetten-Forchheim eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr offenbar unbemerkt in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Vogesenstraße.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein und nahmen einen Laptop an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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