Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 43-Jähriger wurde am Montagmittag in der Südstadt offenbar Opfer eines Raubdeliktes. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der 43-jährige Mann gegen 14:00 Uhr auf der Rüppurrer Straße und zählte hierbei offenbar sein mitgeführtes Bargeld. Zwischen der Werder- und der Schützenstraße sollen zwei unbekannte Männer von der gegenüberliegenden Straßenseite auf ihn zugekommen sein und ihm den Weg versperrt haben. Ein Täter habe ein Messer drohend in der Hand gehalten und die Herausgabe des Geldes gefordert, das der Geschädigte noch in der Hand hielt. Direkt darauf habe der Haupttäter mehrere Geldscheine an sich gerissen und beide Männer gingen mit schnellen Schritten auf der Rüppurrer Straße in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der zweite Täter soll die Raubhandlung wohl mit seinem Körper abgedeckt haben, blieb ansonsten aber passiv.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter. Der Geschädigte des Raubdeliktes erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen.

Die beiden dunkelhäutigen Räuber sollen den Angaben des Geschädigten zufolge etwa 22 Jahre bis 23 Jahre alt gewesen sein und bei einer geschätzten Körpergröße von 170 bis 175 Zentimeter eine dünne Statur haben. Beide werden mit lockigen Haaren und einem Vollbart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt waren die Unbekannten wohl mit Basecaps, sogenannten Windrunner-Jacken und schwarzen Sneakers bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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