Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme eines Tatverdächtigen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Freitag den 13.03.2026 gelang Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Einsatz die Festnahme eines wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls gesuchten Tatverdächtigen. Der 56-jährige Mann steht im Verdacht, für eine Vielzahl von Einbrüchen und auch für weitere Straftaten verantwortlich zu sein.

Der Festnahme gingen wochenlange, akribische Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch des Polizeipräsidiums Karlsruhe voraus. Schließlich konnte der Verdächtige identifiziert und am Freitagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt lokalisiert und festgenommen werden. Er steht im Verdacht, alleine seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres 30 Wohnungseinbrüche begangen zu haben. In weiteren 17 Fällen soll er im Versuchsstadium gescheitert sein. Darüber hinaus liegen Anhaltspunkte für einen versuchten Firmeneinbruch und einen ebenfalls versuchten PKW-Aufbruch des Beschuldigten vor.

Die im Raum stehenden Wohnungseinbrüche wurden schwerpunktmäßig im Gebiet des Stadt- und Landkreises Karlsruhe begangen. Die Polizei rechnet dem nun Festgenommenen darüber hinaus weitere Taten in den Dienstbezirken der Polizeipräsidien Pforzheim, Offenburg, Konstanz und Rheinpfalz zu.

Wohnungseinbrüche gehen mit erheblichen materiellen und immateriellen Schäden einher. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wird durch diese Straftaten erheblich gestört, weil die Opfer in ihrem höchstpersönlichen, geschützten Lebensraum angegriffen werden. Der Leiter der Kriminalpolizei Karlsruhe, Leitender Kriminaldirektor Detlef Erny, hob nach der Festnahme die Wichtigkeit der Polizeiarbeit im Phänomenbereich des Wohnungseinbruchdiebstahls hervor: "Aus gutem Grund wurde der Wohnungseinbruch im Jahr 2017 als selbstständiger Straftatbestand zum Verbrechen mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren eingestuft. Die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch der Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt konsequent mit Unterstützung beteiligter Partner der Schutzpolizei und des Polizeipräsidiums Einsatz, um derartige Straftaten aufzuklären und der Begehung weiterer Einbrüche entgegenzuwirken. Die Festnahme am Freitagnachmittag belegt eindrucksvoll, dass sich unsere gemeinsamen Anstrengungen lohnen und unsere Maßnahmen greifen".

Der Beschuldigte wurde noch am Freitag aufgrund eines offenen Haftbefehls in Haft genommen.

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