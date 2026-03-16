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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 36-Jähriger wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am späten Samstagnachmittag soll ein 36-jähriger Mann seine 27-jährige Ex-Partnerin körperlich angegriffen und sie verletzt haben. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte daraufhin umgehend die Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich die 27-Jährige gegen 17.30 Uhr in die Wohnung des Beschuldigten im Stadtgebiet Karlsruhe begeben haben, um ihre persönlichen Gegenstände abzuholen. Der Beschuldigte habe ihr die Tür geöffnet, sie unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend gewürgt. Anschließend habe der Beschuldigte ein Brotmesser an sich genommen, dieses der Geschädigten an den Hals gehalten und ihr eine oberflächliche Schnittwunde zugeführt. Hierbei habe er sie mit dem Tode bedroht. Die Geschädigte habe sich hiergegen zur Wehr gesetzt und sich auf den Balkon begeben, um ihre dort befindlichen persönlichen Gegenstände an sich zu nehmen. Der Beschuldigte habe sie jedoch zurück in die Wohnung gezogen und erneut bedroht. Schließlich sei es der Geschädigten in einem Moment der Unaufmerksamkeit des Beschuldigten gelungen, aus der Wohnung zu fliehen.

Aufgrund der Gegenwehr habe der Beschuldigte ebenfalls Verletzungen davongetragen. Die Beamten nahmen den Beschuldigten noch vor Ort vorläufig fest.

Am Sonntag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erließ.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwältin Janina Metz
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Ogulcan Bozkurt
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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