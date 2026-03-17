Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots)

Am Montagmittag erfasste eine Straßenbahn in der Karlsruher Innenstadt zwei Fußgänger, die dabei leichte Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerten ein 22-Jähriger und eine 20-Jährige gegen 13:00 Uhr die Bahngleise in der Kaiserallee an der Einmündung zur Grashofstraße. Zeugen berichteten, dass die beiden offenbar trotz der für sie geltenden Rotlichtphase die Gleise überquerten. In der Folge gerieten sie zwischen zwei Waggonteile der Bahn und stürzten auf die Straße.

Ein alarmierter Rettungswagen versorgte die beiden leicht Verletzten noch vor Ort.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren an Bahnübergängen hin und appelliert an Fußgänger, beim Überqueren besonders aufmerksam zu sein und sich an die geltenden Verkehrszeichen zu halten.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

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