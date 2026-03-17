Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter 55-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am späten Dienstagabend beging ein Toyota-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gleich mehrere Verstöße und beschädigte zwei Verkehrsschilder.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 55-Jähriger gegen 21:45 Uhr auf der Elfmorgenbruchstraße von der Karlsruher-Oststadt kommend in Richtung Hagsfeld. Auf Höhe des Umspannwerks verlor der Pkw-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Daraufhin geriet er auf die Gegenfahrbahn und überfuhr einen Leitpfosten sowie ein weiteres Verkehrszeichen. Anschließend kam er offenbar links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Der Fahrer erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Beschuldigten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,7 Promille.

Die Beamten untersagten dem 55-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und verständigten ein Abschleppunternehmen.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 55-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

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