Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit 12-jähriger Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Radfahrerin stürzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr das Mädchen gegen 13:20 Uhr auf der Sonnenstraße in Richtung Jakobstraße, als sie von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt wurde. Hierbei soll sie das Fahrzeug im Bereich des Fahrradkorbs gestreift haben, woraufhin sie stürzte. Der Pkw-Fahrer hielt offenbar kurz an und die 12-Jährige zog ihren Schulranzen unter dem Auto hervor. Im Anschluss fuhr der Pkw-Fahrer weiter.

Die Schülerin trug glücklicherweise keine Verletzungen davon. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Bei dem Pkw soll es sich offenbar um ein graues Fahrzeug der Marke VW handeln, vermutlich mit Karlsruher Zulassung.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere der beteiligte Pkw-Fahrer werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

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Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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