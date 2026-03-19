Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - 60-Jähriger verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend verursachte ein Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 60-Jährige gegen 20:15 Uhr auf der Grenzstraße in Richtung der Straße Am Wall. An der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis. In der Folge kollidierte er mit der Fahrerseite des Pkws. Anschließend entfernte sich der 60-Jährige unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Meldeanschrift festgestellt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Beschuldigten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille.

Der 60-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle.

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