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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann wird von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 34-jähriger Passant wurde am Donnerstagabend in der Südweststadt von zwei Männern mit Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der 34-Jährige gegen 19:00 Uhr auf der Tiergartenbrücke über den Stadtgarten in Richtung Ettlinger Straße. Hier kamen ihm offenbar zwei Unbekannte entgegen und beleidigten ihn scheinbar grundlos. Im weiteren Verlauf griff wohl ein Täter dem Opfer an den Hals. Als sich der Geschädigte dagegen wehrte, zog der zweite Täter offenbar ein Messer und soll damit Schnittbewegungen ausgeführt haben. Beim anschließenden Gerangel versuchten die Unbekannten mutmaßlich, das Mobiltelefon des 34-Jährigen aus der Hosentasche zu entwenden, was ihnen aber aufgrund der Gegenwehr misslang. Im Anschluss ließen die Räuber von ihrem Opfer ab und liefen in Richtung Ettlinger Straße davon. Im Nachhinein stellte der Geschädigte fest, dass ihm bei der Auseinandersetzung eine am Hals getragene Goldkette gewaltsam entrissen und geraubt wurde.

Der 34-Jährige erlitt bei der Tat eine oberflächliche Schnittverletzung am Handrücken. Zudem zog er sich Schürfwunden an Händen und Beinen zu, da er bei der Abwehr des Angriffs kurzzeitig auf den Boden gestürzt war.

Die beiden Täter werden von dem Geschädigten auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Sie sollen etwa 180 cm groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Beide trugen schwarze, nach hinten gegelte Haare. Ein Täter habe eine schlanke Statur und war mit einer weißen Jacke der Marke Wellensteyn und einer blauen Jeans bekleidet. Der zweite Unbekannte hatte eine etwas dickere Statur und trug einen Ziegenbart. Bekleidet war dieser Täter mit einer schwarzen Alpha-Jacke und ebenfalls blauen Jeans.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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