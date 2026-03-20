Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Eine Autofahrerin missachtete am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt ein für sie geltendes Rotlicht und stieß in der Folge mit einer Straßenbahn zusammen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 49-Jährige gegen 21:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Kaiserallee in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Kaiserallee/Händelstraße missachtete sie offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und beabsichtigte die Schienen zu überqueren. Eine zur selben Zeit aus der Innenstadt einfahrende Straßenbahn der Linie S5 leitete zwar noch eine Notbremsung ein und machte mittels Warnsignal lautstark auf sich aufmerksam, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Die Bahn erfasste den Mercedes mit der vorderen Kupplung und schob das Fahrzeug in der Folge zur Seite ab.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die 49-Jährige samt ihrer zwei 12- und 13-jährigen Insassen mit jeweils leichten Verletzungen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Bahnverkehr wurde aufgrund der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 45 Minuten eingeschränkt.

Franz Henke, Pressestelle

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