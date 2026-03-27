Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

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Ratingen (ots)

Am heutigen Freitagmittag, dem 27.03.2026, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße im Stadtteil Breitscheid in Höhe eines Gartencenters. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten bereits alle Unfallbeteiligten die Fahrzeuge verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Pkw kollidiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Insgesamt wurden fünf Personen durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Alle verletzten Personen wurden mit Rettungsmitteln in umliegende geeignete Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen von der Hauptfeuerwache, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit zwei Rettungswagen sowie einem Notfallkrankenwagen und die Polizei des Kreises Mettmann.

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