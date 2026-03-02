PRESSEPORTAL Presseportal Logo

HZA-HB: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Bremen / Jetzt Karriere beim ZOLL starten!
Bremen (ots)

Mehr als 400 junge Menschen beginnen am 1. März 2026 ihr Studium im 
gehobenen Dienst beim ZOLL, acht davon beim Hauptzollamt Bremen. 
Zudem geht es ebenfalls zum 1. März 2026 für den IT-Nachwuchs des 
gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.
"Unsere Nachwuchskräfte beginnen ihr Bachelorstudium an einem 
traditionellen Zollstandort. Häfen, ein internationaler 
Verkehrsflughafen und der Außenhandel prägen die Region", erläutert 
die Leiterin des Hauptzollamts Bremen, Nicole Tödter.
"Heute an ihrem ersten Tag als Zöllnerinnen und Zöllner wurden unsere
Studentinnen und Studenten feierlich vereidigt. Ein besonderer 
Augenblick für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, bedeutet er 
doch den Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Für ihr vielseitiges 
Studium wünsche ich allen Nachwuchskräften viel Erfolg", so Tödter 
weiter.
Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium (gehobener 
Dienst ZOLL bzw. Verwaltungsinformatik). Theorie und Praxis wechseln 
sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile 
werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung an den Standorten Münster oder Rostock absolviert. Die 
Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen 
Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahegelegenen Zollämtern 
und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der 
Generalzolldirektion.
Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen 
und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten 
Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung 
bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis 
Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten 
Nachwuchskräfte. Die Verwaltungsinformatikerinnen und 
Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen 
Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und 
diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum 
Einsatz.
Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Studierenden nicht nur ein
fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren 
Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen 
Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, 
Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die 
Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.
Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und
Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen 
Bundesverwaltung anbieten.
Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch 
bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Bremen (gehobener 
Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik)
bewerben. 
Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und 
Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder 
www.zoll.de ("Karriere"). 
Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: 
Hauptzollamt Bremen
Volker von Maurich
Jens Pietsch
Telefon: 0421 5154 -1026  oder -1027
E-Mail:  einstellung.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll-karriere.de
Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: 
Generalzolldirektion
Direktion I
Dienstort Münster
Telefon: 0228/303-14364
E-Mail:  Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de
www.zoll-karriere.de

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

