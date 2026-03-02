Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Bremen

Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Bremen (ots)

Mehr als 400 junge Menschen beginnen am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, acht davon beim Hauptzollamt Bremen. Zudem geht es ebenfalls zum 1. März 2026 für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.

"Unsere Nachwuchskräfte beginnen ihr Bachelorstudium an einem traditionellen Zollstandort. Häfen, ein internationaler Verkehrsflughafen und der Außenhandel prägen die Region", erläutert die Leiterin des Hauptzollamts Bremen, Nicole Tödter. "Heute an ihrem ersten Tag als Zöllnerinnen und Zöllner wurden unsere Studentinnen und Studenten feierlich vereidigt. Ein besonderer Augenblick für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, bedeutet er doch den Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Für ihr vielseitiges Studium wünsche ich allen Nachwuchskräften viel Erfolg", so Tödter weiter.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst ZOLL bzw. Verwaltungsinformatik). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung an den Standorten Münster oder Rostock absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahegelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Die Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Bremen (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Bremen Volker von Maurich Jens Pietsch Telefon: 0421 5154 -1026 oder -1027 E-Mail: einstellung.hza-bremen@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell