Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin um Bargeld betrogen - 2603131

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Heiligenhaus (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Freitag (27. März 2026) eine 83-jährige Heiligenhauserin um Bargeld betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Folgendes war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstüre der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus an der Moselstraße und gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Da die 83-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht alleine in der Wohnung war, entfernten sich die Unbekannten wieder. Gegen 14 Uhr erschienen die beiden Tatverdächtigen erneut und wurden von der Seniorin in die Wohnung gelassen. Nachdem die beiden Männer die Räumlichkeiten nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten, bemerkte die Heiligenhauserin, dass eine vierstellige Summe Bargeld entwendet worden war.

Die beiden Tatverdächtigen kann sie wie folgt beschreiben:

1. Person:

- südländisches Erscheinungsbild - circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - stämmige Statur - braune Haare

2. Person:

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Männer in den genannten Zeiträumen beobachtet und kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Die Polizei in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Den aktuellen Einsatz nimmt die Polizei in Mettmann zum Anlass um vor diesen und anderen Betrugsmaschen eindringlich zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Nachbarn und Verwandten oder rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt. Informieren Sie auch ältere Menschen in Ihrem Umfeld über gängige Betrugsmaschen.

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