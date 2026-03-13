PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WND: Unfallgeschädigter in St. Wendel gesucht

St. Wendel (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 10:58 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße 20 in St. Wendel zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall beim Einparkvorgang. Demnach will eine Zeugin einen Kontakt eines PKW beim Einfahren in eine Parklücke beobachtet haben. Bei der Nachschau am unfallverursachenden Fahrzeug konnte tatsächlich ein minimaler, frischer Unfallschaden festgestellt werden. Das Problem war nur, dass das ggfls. geschädigte Fahrzeug zwischenzeitlich die Örtlichkeit verlassen hatte. Bei dem Fahrzeug ist lediglich die Farbe mittelgrau/anthrazit bekannt. Die Anstoßstelle sei im linksseitigen Heckbereich zu vermuten. Die Polizei sucht nun das geschädigte, unfallbeteiligte Fahrzeug und bittet um entsprechende Meldung des Halters/Fahrers auf hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06851-8980.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

