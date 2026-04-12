Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw fährt in den Zaun, Zeugen gesucht

Dingelstädt (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026 befuhr um 16:38 Uhr eine 37jährige Frau mit ihrem blauen Ford Focus die Kefferhäuser Straße in Dingelstädt in Richtung Innenstadt. Nachdem sie die Lichtzeigenanlage am Viadukt passiert und die nachfolgende leichte Rechstkurve durchfahren hatte, kam ihr ein kleines schwarzes Auto entgegen, welchem sie ausweichen wollte. In der Folge fuhr sie über den rechten Bordstein gegen den Zaun und das Tor der Grundstücke Kefferhäuser Straße 67 und 65. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an den Zäunen und dem Tor. Ob der Führer des kleinen schwarzen Autos den nachfolgenden Unfall bemerkte bzw. bemerken konnte ist nicht bekannt, da er seine Fahrt fortsetzte. Es wird deshalb der/die Fahrer/in dieses Fahrzeuges als auch weitere Zeugen des Unfalles gesucht.

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