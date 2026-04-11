Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rennen um den Forellensee

Nordhausen (ots)

Mit Minibagger und Miniradlader lieferten sich in der Nacht zum Samstag Unbekannte offensichtlich ein Rennen um den Forellensee bei Nordhausen.

Die beiden Baumaschinen im Wert von je ca. 6.000 Euro waren an einer Baustelle in der Betonstraße zwischen Sundhausen und Bielen abgestellt. Als Mitarbeiter der Baufirma am Samstagmorgen die Geräte nicht mehr vorfanden, informierten sie die Nordhäuser Polizei. Zunächst war der Diebstahl von Bagger und Radlader vermutet worden. Da sich Baumaschinenverleiher zunehmend mit moderner Technik zur Überwachung der Mietobjekte ausstatten, konnten beide Baumaschinen noch am Samstagmittag aufgefunden werden. Wo, das war interessant. Offensichtlich wurden beide Fahrzeuge um den Forellensee bewegt. Auf Feldwegen über Böschungen, hinter einen Wall und schlussendlich zwischen Büschen und Bäumen festgefahren, erinnerte die Fahrtstrecke eher an ein real gewordenes Videospiel mit dem rot bemützten italienischen Klempner. Unbeschädigt blieben Lader und Bagger nicht. Und auch die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich nicht einfach. Ein Umweltschaden blieb zum Glück aus. Wie hoch der Schaden ist, der an den Fahrzeugen sowie durch den Arbeitsausfall entstanden ist, kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Fahrt der Baumaschinen oder Personen in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

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