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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau randaliert vor Nagelstudio

Mühlhausen (ots)

In der Körnerschen Straße kam es am Freitag gegen 07.23 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Nagelstudio. Eine 36-Jährige hatte aus derzeit unbekannten Gründen zunächst einen Aschenbecher beschädigt und anschließend einen Stein gegen eine Fensterscheibe geworfen. Diese zersplitterte hierbei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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