LPI-NDH: Frau randaliert vor Nagelstudio

Rottleben (ots) - In der Barbarossastraße kam es am Freitag gegen 06.50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Müllfahrzeug. Beim Passieren eines parkenden Dacias stieß das Entsorgungsfahrzeug mit einem Mülltonnengreifer gegen dieses und beschädigte es. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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