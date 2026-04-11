Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Diebstahl vertieft

Sondershausen (ots)

Zwei Täter konnten beim versuchten Diebstahl des Ortseingangsschildes von Berka am Samstag, den 11.04.2026 gegen 01:30 Uhr, auf frischer Tat gestellt werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Sondershausen befuhren im Rahmen eines Einsatzes die L1034 von Sondershausen in Richtung Bad Frankenhausen. Beim Verlassen der Linkskurve, vor der Ortslage Berka, wurden die Beamten auf Funkenflug am rechten Straßenrand, im Bereich der Leitplanke aufmerksam. Bei Annäherung konnten die Beamten zwei Personen feststellen, welche sich am Ortseingangsschild zu schaffen machten. Die Beamten, welche mit eingeschalteten Blaulicht unterwegs waren, hielten neben den Personen an. Erst durch Einsatz der Hupe wurden die beiden Personen auf den neben ihn stehenden Streifenwagen, mit eingeschalteten Blaulicht aufmerksam und brachen ihr Tun ab. Beide Personen schauten nun in Richtung der Beamten, erkannten diese als Polizeibeamten und ergriffen die Flucht. Im Rahmen der sofortigen Verfolgung konnte einer der Täter, welcher in den Flusslauf der Wipper geflüchtet war, durch den folgenden Beamten gestellt werden. Der zweite Täter kam auf die am Streifenwagen wartenden Kollegin zu und stellte sich auf Nachfrage als unbeteiligter Wanderer vor. Erst auf intensivere Nachfrage der Kollegin verstrickte sich der "Wanderer" in Wiedersprüche und konnte als zweiter Täter dingfest gemacht werden. Bei den vor Ort geführten Ermittlungen wurde schnell bekannt, dass beide Personen mittels Akku Flex versucht hatten, dass Ortseingangsschild des Ortes zu entwenden. Als Grund für den versuchten Diebstahl gaben beide Täter an, dieses als Partyspaß mit zu einer Feier nehmen zu wollen. Für den in die Wipper geflüchteten und völlig durchnässten Täter wurde ein RTW zwecks ärztlicher Begutachtung bestellt. Nach erfolgter Aufnahme der Personalien wurden beide Personen aus der Maßnahme entlassen und eine Anzeige wegen Versuchten Diebstahls erstattet.

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