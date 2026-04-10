Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall nach seitlicher Kollision - eine Person verletzt
Worbis (ots)
In der Nordhäuser Straße ereignete sich am Freitag gegen 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall, beidem ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Aus gegenwärtig noch ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Auto. Der Fahrer des Entgegenkommenden erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zur Unfallursache ermittelt die Polizeiinspektion Eichsfeld.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell