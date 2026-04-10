Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Fußgängerin von Lkw erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Sperberwiese ereignet hatte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6251740

Die Fußgängerin wurde aufgrund der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Am Donnerstagabend erlag die 82-Jährige den schweren Verletzungen im Krankenhaus.

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