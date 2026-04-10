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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw und Pkw kollidieren auf Bundesstraße

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Auto den Lastkraftwagen an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis überholt und war zu früh wieder eingeschert. Hierbei kam es zur Kollision des Renaults mit dem Pkw in deren Folge das Auto von der Fahrbahn abkam, sich überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Eichsfeld aufgenommen. Bis 16 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die örtliche Feuerwehr kam zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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