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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin von Lkw erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Sperberwiese. Ersten Ermittlungen zufolge war der Lastkraftwagen rückwärtsgefahren, um sich einer Laderampe zu nähern. Hinter dem Fahrzeug befand sich aus noch ungeklärter Ursache eine 82-jährige Frau. Es kam zur Kollision des Lkw mit der Frau, welche hierbei schwerste Verletzungen erlitt. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz und verlegte die Frau in ein Klinikum. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Unfallsachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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