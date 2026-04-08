LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände Bei der Marienkirche. Laut angaben von zeugen hatten sich hier vier Kinder im scheinbaren alter von 10 Jahren aufgehalten und gepresste Pappe und Papier auf Rollwägen angezündet haben sollen. Diese gerieten in Brand und beschädigten teilweise eine Fassade in der Nähe. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ...

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