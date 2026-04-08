Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt
Sonderhausen (ots)
Im Bereich der Edmund-König-Straße und Cannabichstraße kam es am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu Kollision zweier Fahrzeuge. Diese wurden hierbei erheblich beschädigt, sodass sie in der weiteren Folge abgeschleppt werden mussten. Einer der Fahrzeugführer, ein 25-Jähriger, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Bis etwa 16 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.
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