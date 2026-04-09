Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Einbrecher entwenden Wurstspezialitäten

Kirchheilingen (ots)

Womöglich sehr hungrige Einbrecher hatten es in der Nacht zu Mittwoch auf eine Fleischerei im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh drangen sie gewaltsam in den Metzgerfachbetrieb ein und plünderten den Verkaufsraum sowie das angrenzende Kühlhaus. Allein aus den Warenauslagen konnten die derzeit Unbekannten fast einhundert Bratwürste im Wert von mehr als 700 Euro klauen. Aus dem Kühlhaus wurden Zudem auch Salami und Käse entwendet. Der Gesamtbeuteschaden beträgt mehr als 1500 Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Wurstdieben. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 zu informieren.

Aktenzeichen: 0086361

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