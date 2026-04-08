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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Brand im Krankenhaus

Ebeleben (ots)

Am Mittwochmorgen kam es am Ziegeleiplatz zum Brand eines überdachten Vorbaus. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Eine Person, die sich in dem angrenzenden Wohngebäude aufhielt, kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Vor Ort ermittelten Beamte der Kriminalpolizei zur Klärung der Brandursache. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass ein fahrlässiger Umgang mit nachglimmenden Stoffen den Brand ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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