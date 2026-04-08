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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinder zündeln - Müll geht in Flammen auf

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände Bei der Marienkirche. Laut angaben von zeugen hatten sich hier vier Kinder im scheinbaren alter von 10 Jahren aufgehalten und gepresste Pappe und Papier auf Rollwägen angezündet haben sollen. Diese gerieten in Brand und beschädigten teilweise eine Fassade in der Nähe.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. Hinweise zu den derzeit unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0085590

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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