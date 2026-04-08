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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Nadelbäumen zu schaffen - Zeugen gesucht

Görsbach (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Nordhäuser Polizei, nachdem Unbekannte sich auf einem Grundstück bei Görsbach am Heringer Weg an mehreren Nadelbäumen zu schaffen machten. Der oder die Unbekannten stutzten dort etwa zehn der Bäume und bauten augenscheinlich eine Bude aus dem Geäst. Hierdurch wurden die Nordmanntannen beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat soll sich zwischen dem 20. März und dem 5. April ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0085646

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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