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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volkswagen kollidieren im Kreuzungsbereich - Rettungswagen im Einsatz

Sondershausen (ots)

Im Kreuzungsbereich der Florian-Geyer-Straße und Güntherstraße ereignete sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen des Herstellers Volkswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er zur Kollision beider Fahrzeuge, weil der Fahrer eines Multivans die Vorfahrt des anderen Pkw nicht ausreichend beachtete. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle kam es bis etwa 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Multivans wurde bei dem Unfall verletzt und durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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