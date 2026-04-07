Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schon oder noch alkoholisiert - Polizei zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagmorgen zogen Beamte der Polizeistation Bad Langensalza einen 55-Jährigen bereits vor 8 Uhr aus dem Verkehr. Der Mann wies eindeutige Zeichen einer Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im örtlichen Klinikum, mit dem sich der Mann wenig einverstanden zeigte.

Er widersetzte sich vehement den polizeilichen Maßnahmen, was neben dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein weiteres wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Folge hatte. Die Fahrt von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde dem 55-Jährigen untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

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