Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umspannwerk von Einbrechern heimgesucht

Leinefelde (ots)

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde betraten derzeit Unbekannte eine Baustelle in der Heiligenstädter Straße an einem Umspannwerk. Dort brachen sie gewaltsam mehrere Baustellencontainer auf und verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Aus dem Inneren wurden Kabel im Wert von etwa einhundert Euro entwendet. Mit der Beute entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Sie werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0084683

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