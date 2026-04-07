Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe plündern Baustelle - Hoher Beuteschaden festgestellt

Leinefelde (ots)

Im Martins Feld trieben sich am Sonntag zwischen 20.55 Uhr und 21.07 Uhr mehrere Personen rum und hielten im Bereich von Baustellencontainern Ausschau nach Beutegut. Die Container wurden gewaltsam geöffnet und nach Beutegut durchsucht. Die Unbekannten eigneten sich in rechtswidriger Absicht mehrere elektronische Werkzeuge und u.a. eine Rüttelplatte im Gesamtwert von etwa 15000 Euro an. Mit dem Beutegut verließen sie die Baustelle in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen am Dienstagmorgen zum Einsatz und sicherten umfangreich Spuren am Tatort. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0084745

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