Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein unschönes Ende nahm das Osterfest gestern für einen Autobesitzer aus Heiligenstadt. Er hatte sein Fahrzeug bereits am Ostersonntag auf einem Parkplatz in der Husumer Straße abgestellt. Als er gestern zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an mehreren Stellen seines Fahrzeuges diverse Kratzer und Kerben fest, die auf eine mutwillige Beschädigung des Fahrzeuges schließen ließen.

Wer die Tat zu verantworten hat, ist gegenwärtig noch unklar. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0084422

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