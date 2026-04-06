LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Beuren

Nordhausen (ots) - Am 05.04.2026 / 19:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf einem geschotterten Waldweg bei Breitenbach die 18jährige Führerin eines blauen Pkw VW Sharan. Auf dem Beifahrersitz saß der 52jährige Fahrzeughalter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und der Beifahrer mit seinem Auto ihr eine private Fahrstunde gab. Diese wurde umgehend unterbunden. Gegen die ...

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