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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Beuren

Nordhausen (ots)

Am 06.04.2026 / 00:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Klosterstraße / Beuren den 19jährigen Führer eines schwarzen Pkw Audi A4. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde durch die Polizei die Durchführung einer Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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