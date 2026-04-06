Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Beuren
Nordhausen (ots)
Am 06.04.2026 / 00:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Klosterstraße / Beuren den 19jährigen Führer eines schwarzen Pkw Audi A4. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde durch die Polizei die Durchführung einer Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.
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