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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel entwendet

Bad Langensalza (ots)

Eine Anzeige wegen des Diebstahls von ca. 30 Litern Diesel hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Freitag aufgenommen. Demnach haben sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag an einem abgeparkten Lkw am Katzenstieg in Bad Langensalza zu schaffen gemacht. Sie öffneten den Tankdeckel und erbeuteten unter Zuhilfenahme einer Absaugvorrichtung Dieselkraftstoff. Am Tatort wurden diverse Kanister aufgefunden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen dürften. Die Polizei hat hier Spuren gesichert und ermittelt nun. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen im fraglichen Tatzeitraum machen können, sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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