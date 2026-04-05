LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Abend des 04.04.2026, gegen 20:30 Uhr in einer Spielothek in der Uferstraße in Nordhausen. Nach gegenwärtigem Ermittlungssstand kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 33-Jährigen, der sich in der weiteren Folge zwei männliche Personen (20 Jahre) anschlossen. Gemeinsam mit dem 28-Jährigen sollen diese ...

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