Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 05.04.2026 / 00:05 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf der Ortsumgehung Heiligenstadt im Bereich der Eichbach-Ziegelei den 43jährigen Fahrer eines grünen VW Transporters. Bei der Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 0,94 Promille festgestellt. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Wert bestätigen, erwarten den 43jährigen eine Geldbuße von mindestens 500,-EUR sowie ein Fahrverbot.
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