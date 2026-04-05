Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch Westhausen
Nordhausen (ots)
In der Zeit vom 03.04.2026 / 17:00 Uhr bis zum 04.04.2026 / 06:45 Uhr betraten unbekannte Täter das Baustellengelände des Solarparkes bei Westhausen. Dort wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem wurde allerdings nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden (Vorhängeschloss) ist gering. Die Baustelle wurde innerhalb der letzten Woche bereits zum dritten Mal von Einbrechern heimgesucht.
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