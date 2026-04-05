Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt endet nach Verkehrskontrolle
Bad Tennstedt (ots)
Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Bad Tennstedt einen 55-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Schnell stellte sich auch der Grund dafür heraus. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem räumte er ein, dass er Drogen konsumiert habe. Deshalb wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug blieb an Ort und Stelle stehen. Den Fahrer erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.
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