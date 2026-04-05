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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauschter E-Scooter-Fahrer Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 04.04.2026 / 12:05 Uhr wurde der 40jährige Führer eines E-Scooters in der Heiligenstädter Petristraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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