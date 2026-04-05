Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter E-Scooter-Fahrer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 04.04.2026 / 12:05 Uhr wurde der 40jährige Führer eines E-Scooters in der Heiligenstädter Petristraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.
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