Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Positive Bilanz nach den Osterfeuern

Nordhausen (ots)

Der Inspektionsdienst Nordhausen zieht grundsätzlich eine positive Bilanz aus den zurückliegenden Veranstaltungen anlässlich der Osterfeiertage (insbesondere Osterfeuer) im Landkreis Nordhausen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde lediglich eine Körperverletzung bei einem Osterfeuer in Bleicherode angezeigt. Im Sachzusammenhang soll am 04.04.2026, gegen 20:30 Uhr ein 26-Jähriger auf einen 50-Jährigen eingeschlagen haben, der hierdurch verletzt wurde. Darüber hinaus musste in Sundhausen eine erheblich alkoholisierte 15-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und nach Hause gebracht werden.

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