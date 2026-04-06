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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassade beschmiert

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 04.04.2026 etwa 20:00 Uhr bis zum Ostersonntag 07:45 Uhr wurde die Fassade in Kleinbodungen, Friedrich-Kiel-Straße 51 beschmiert. Unbekannte sprühten einen schwarzen Schriftzug auf. Der Schaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. In der vergangenen Woche sei es bereits zur Beschädigung des Briefkastens gekommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu einem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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