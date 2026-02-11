Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Happy-End für beschlagnahmten Hund - Nach Ermittlungen durch Bundespolizei: Übergabe an rechtmäßigen Besitzer

Hamburg (ots)

Zunächst wird auf die am 08.02.2026 um 13:03 Uhr durch die Bundespolizei veröffentlichte Pressemitteilung verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/6212625

Nach Recherchen des Ermittlungsdienstes der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte der rechtmäßige Besitzer des am 08.02.2026 beschlagnahmten Hundes zweifelsfrei festgestellt werden. Demnach sei der Hund bereits am 07.02.2026 vom Wohnort des Besitzers in Winsen (Luhe) verschwunden. Der Wohnort sei in direkter Bahnhofsnähe. Der Hund habe dort wahrscheinlich eine offene stehende Hauseingangstür genutzt und sei weggelaufen. Anschließend habe der Besitzer den Hund bei der Polizei in Winsen (Luhe) als vermisst gemeldet.

Beim Anruf der Ermittler der Bundespolizei reagierte der 47-jährige Besitzer sehr erleichtert, dass die Bundespolizei die fünfjährige "Bella" finden und an ein Tierheim übergeben konnte. Der Besitzer gab an, dass der Kleinhaar Chihuahua-Hund "Bella" mit dem Hund "Mascha" bei ihm wohne. Nicht nur er als Besitzer, sondern auch "Mascha" habe "Bella" bereits sehr vermisst und sei seit ihrem Verschwinden sehr traurig gewesen.

Am 10.02.2026 konnte "Bella" im Beisein von Ermittlern der Bundespolizei vom Tierheim "Süderstraße" an den überglücklichen Besitzer übergeben werden. Eine Veterinärärztin überprüfte den gesundheitlichen Zustand und bestätigte, dass "Bella" den Vorfall schadlos überstanden hat.

Wie der Hund zu der mit Haftbefehl gesuchten Person gelangte, bleibt weiter Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Erkenntnisse hierzu liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizei nicht vor. Gegen den Beschuldigten wird weiterhin wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell