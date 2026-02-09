Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen

Hamburg (ots)

Am 8. Februar 2026 nahmen Bundespolizisten gegen 15:35 Uhr in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest. Zuvor soll der 51-jährige polnische Staatsangehörige in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof eine Dose Sekt entwendet haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den mutmaßlichen Diebstahl und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizisten vor Ort fest.

Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Anfang Februar 2025 wurde der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel gesucht. Er wurde demnach wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt.

Der 51-Jährige wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,14 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte in eine Haftanstalt gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

