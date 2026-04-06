PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Roßleben- Wiehe (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2026, 12:00 Uhr bis 04.04.2026, 11:00 Uhr wurde ein in der Straße Am Fliegental 10 ordnungsgemäß geparkter Pkw Mitsubishi im Bereich des Seitenspiegels und vorderen Kotflügels der Fahrerseite beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein anderer, unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen diesen Pkw und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361 574365100

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 11:04

    LPI-NDH: Fassade beschmiert

    Nordhausen (ots) - In der Nacht vom Samstag, den 04.04.2026 etwa 20:00 Uhr bis zum Ostersonntag 07:45 Uhr wurde die Fassade in Kleinbodungen, Friedrich-Kiel-Straße 51 beschmiert. Unbekannte sprühten einen schwarzen Schriftzug auf. Der Schaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. In der vergangenen Woche sei es bereits zur Beschädigung des Briefkastens gekommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu einem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:55

    LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Beuren

    Nordhausen (ots) - Am 06.04.2026 / 00:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Klosterstraße / Beuren den 19jährigen Führer eines schwarzen Pkw Audi A4. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde durch die Polizei die Durchführung einer Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:49

    LPI-NDH: Fahrstunde Breitenbach

    Nordhausen (ots) - Am 05.04.2026 / 19:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf einem geschotterten Waldweg bei Breitenbach die 18jährige Führerin eines blauen Pkw VW Sharan. Auf dem Beifahrersitz saß der 52jährige Fahrzeughalter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und der Beifahrer mit seinem Auto ihr eine private Fahrstunde gab. Diese wurde umgehend unterbunden. Gegen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren