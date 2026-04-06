Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Roßleben- Wiehe (ots)
Im Zeitraum vom 02.04.2026, 12:00 Uhr bis 04.04.2026, 11:00 Uhr wurde ein in der Straße Am Fliegental 10 ordnungsgemäß geparkter Pkw Mitsubishi im Bereich des Seitenspiegels und vorderen Kotflügels der Fahrerseite beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein anderer, unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen diesen Pkw und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361 574365100
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