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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Dingelstädt (ots)

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, ereignete sich ein Einbruch in eine Firma in der Wachstedter Straße. Bislang unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein. Was genau der oder die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0084598

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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