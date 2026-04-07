Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ausweichmanöver - Abschlepper kommt zum Einsatz
Greußen (ots)
Am Montag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nordhäuser Straße. Die Fahrzeugführerin gab gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser an, dass ein Tier vor dem Fahrzeug die Fahrbahn querte. Die Frau wich dem Tier aus und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Das Auto war in Folge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und das Tier blieben unverletzt.
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