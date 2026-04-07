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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau auf offener Straße geschlagen - Polizei ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine 43-Jährige in Nordhausen auf offener Straße von einem derzeit Unbekannten geschlagen und verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 07.45 Uhr im Bereich des Altentor-Bahnhofs, nahe der Bochumer Straße. Zur Behandlung der Verletzungen wurde die Frau in das nahegelegene Klinikum gebracht. Zur Tathandlung sowie dem Täter konnte die 43-Jährige keine schlüssigen Angaben machen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung ein und suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben und folglich Angaben zum Täter und den Tatablauf machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0084751

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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